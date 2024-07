Desde que ficou sem técnico, o nome mais falado no Inter é Roger Machado. O treinador responsável pelos três jogos que abalaram Eduardo Coudet está no topo da lista de interesses colorados. Mesmo que seja adversário no sábado, na partida decisiva da terceira fase da Copa do Brasil. Clube e profissional, por causa disso, vivem um dilema: como tirar o comandante do rival na disputa? Como reagiriam as partes?