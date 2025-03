Venda de Thiago Maia não é concretizada e jogador retorna ao Inter

Thiago Maia passará por treinamentos específicos. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

A novela sobre o futuro de Thiago Maia teve seu último capítulo nesta terça-feira (4). A negociação que envolvia Inter, Santos e Flamengo não foi concretizada. O volante retornará ao Beira-Rio.

O desfecho foi anunciado pelo Inter no início da noite por meio de nota oficial. O clube gaúcho entrou em acordo para negociar o jogador com o Santos.

No negócio, o Santos assumiria dívida de 4 milhões de euros (cerca de R$ 24,5 milhões na cotação atual) que o Inter tem com Flamengo pela contratação de Thiago Maia no início de 2024.

Porém, a direção santista não apresentou garantias bancárias e o clube carioca não aprovou a transferências.

Thiago Maia tem contrato com o Inter até dezembro de 2026. O jogador ficou ausente de treinamentos devido às negociações.

Agora, ele passará por uma rotina de atividades específicas antes de ser reintegrado ao elenco.

A nota publicada pelo Inter

"O Sport Club Internacional informa que a transferência do atleta Thiago Maia ao Santos Futebol Clube não foi concretizada por razões alheias aos compromissos assumidos pelo Clube, os quais foram integralmente cumpridos e respaldados em documentação.

Lamentamos a condução do processo pelas demais partes envolvidas. O atleta retomará suas atividades no Clube e, após o período ausente dos treinamentos regulares, seguirá rotina específica antes de estar novamente à disposição. O assunto será tratado internamente, conforme os procedimentos estabelecidos pelo Departamento de Futebol."

Flamengo se posiciona sobre a negociação

Durante a noite desta terça-feira (4), o Flamengo publicou uma nota oficial em seu site sobre a não concretização do negócio entre Inter e Santos sobre Thiago Maia.

No comunicado, o clube carioca reafirma que o Inter "não cumpriu os prazos estabelecidos e deixou de honrar seus compromissos financeiros".

"Em razão disso, o Flamengo formalizou, em novembro de 2024, uma cobrança oficial junto à Comissão Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) da CBF, sem que tenha obtido, até agora, um posicionamento do órgão", diz a nota.

Leia a nota na íntegra

Diante das recentes notícias sobre o atleta Thiago Maia, o Clube de Regatas do Flamengo esclarece que o jogador foi transferido em março de 2024, por meio de um contrato que estabelecia obrigações financeiras claras, incluindo um cronograma de pagamentos previamente acordado e homologado pelas partes.

No entanto, até o momento, o Sport Club Internacional não cumpriu os prazos estabelecidos e deixou de honrar seus compromissos financeiros. Em razão disso, o Flamengo formalizou, em novembro de 2024, uma cobrança oficial junto à Comissão Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) da CBF, sem que tenha obtido, até agora, um posicionamento do órgão.

O Flamengo reafirma seu compromisso com a integridade e a segurança jurídica em suas negociações e, por essa razão, passará a exigir, em futuras transações, pagamentos à vista ou garantias fiduciárias para mitigar riscos.

Além disso, o clube reforça a necessidade de maior rigor na aplicação de sanções a quem descumpre compromissos contratuais, uma questão recorrente no futebol brasileiro. Casos semelhantes, como o do Cuiabá Esporte Clube envolvendo o zagueiro Joaquim, evidenciam a urgência de medidas mais efetivas para garantir o cumprimento dos acordos firmados. Solidário ao time do Centro-Oeste e a todos os outros que passam pela mesma situação, o Flamengo seguirá adotando todas as providências legais cabíveis para resguardar seus direitos e assegurar o cumprimento de seus contratos.

Leia Mais Dez negócios fechados e permanência importante: quanto o Inter gastou na janela de transferências