O segundo confronto entre Inter e Juventude, pela terceira fase da Copa do Brasil, ocorre neste sábado (13). A partida será disputada no Estádio Alfredo Jaconi e terá cobertura completa pela Jornada Digital da Gaúcha. A partida tinha horário previsto para as 16h, porém uma neblina sobre o estádio fez com que a arbitragem adiasse o início.