Troca de técnico no meio da temporada não é novidade no Inter. Assim como agora, quando busca um substituto para Eduardo Coudet, a gestão do presidente Alessandro Barcellos teve de contratar um novo comandante para o time colorado nos três anos anteriores. Mesmo que não existam semelhanças entre as ocasiões, os nomes mostram um norte: todos eles tinham certa ligação com o clube.