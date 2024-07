Da gestão de grupo às falhas em campo, por que o Inter decidiu demitir Coudet

A demissão de Coudet foi confirmada nesta quarta-feira (10), mas já estava amadurecida havia pelo menos 10 dias. A direção do Inter, internamente, e em contato com jogadores, percebeu que o técnico não tinha mais a ascensão que um dia teve sob seus comandados. Isso tanto na montagem e no planejamento do time quanto na gestão do grupo. A partida contra o Juventude seria uma espécie de última chance. E o resultado, somado ao desempenho na partida que abriu a terceira fase da Copa do Brasil, foi a gota d'água.