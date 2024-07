Com a derrota por 2 a 1 para o Juventude nesta quarta-feira (10), o Inter desligou Eduardo Coudet do cargo de técnico da equipe. A decisão foi comunicada pelo presidente do clube, Alessandro Barcellos, em coletiva pós-jogo. O dirigente colorado prometeu esforços máximos para a contratação de um novo treinador, respondeu perguntas sobre a demissão de Coudet e o perfil que a direção deseja para assumir a função, mas evitou citar nomes.