O quinto jogo consecutivo sem vencer encerrou a segunda passagem de Eduardo Coudet à frente do Inter. A demissão vem em meio aos dois confrontos do Colorado contra o Juventude na terceira fase da Copa do Brasil — a equipe de Porto Alegre perdeu por 2 a 1 para o alviverde de Caxias do Sul em pleno estádio Beira-Rio. Para tentar reverter o momento de instabilidade, a direção colorada decidiu pela demissão do técnico argentino.