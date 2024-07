O Inter está em desvantagem na terceira fase da Copa do Brasil. Na noite desta quarta-feira (10), o Colorado perdeu para o Juventude, por 2 a 1, no Beira-Rio. Gilberto, Enner Valencia e Luís Oyama marcaram os gols da partida. As duas equipes se reencontram no sábado (13), às 16h, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.