O objetivo do Inter é que Pablo Fernández, técnico do sub-20, não seja o comandante do time na partida de volta contra o Juventude pela Copa do Brasil. Há urgência no clube para anunciar o substituto de Coudet ainda nesta quinta-feira (11) e que ele esteja em Porto Alegre na sexta (12). Três nomes circularam nos corredores: Paulo Pezzolano, Roger Machado e André Jardine. Nenhum deles, porém, teria situação fácil para liberação.