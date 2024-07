Nomes Notícia

Colunistas opinam: quem deve substituir Coudet como técnico do Inter?

Pensando nos critérios técnicos do grupo e do momento, comunicadores de Zero Hora comentam sobre o perfil que deve assumir a casamata colorada para o decorrer da temporada

11/07/2024 - 18h11min Atualizada em 11/07/2024 - 18h14min