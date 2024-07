Inter aposta em união de time, técnico, direção e torcida para sobreviver na Copa Sul-Americana

O ano do Inter depende desta terça-feira. A partir das 21h30min, diante do Rosario Central, decide sua sequência na Copa Sul-Americana. No Beira-Rio, precisa vencer por dois ou mais gols de diferença no tempo normal para avançar às oitavas de final. Se ganhar por um, leva a pênaltis. Nenhum outro resultado serve. É uma noite, portanto, para buscar a reviravolta e enfim arrancar em um 2024 que ainda não aconteceu. Para isso, precisará que todos, da direção à torcida, passando por jogadores e técnico, estejam em sintonia.