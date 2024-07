O Inter deverá mudar o sistema tático para enfrentar o Rosario Central, nesta terça-feira (23), pelo jogo de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana. Com um último treino agendado para a tarde desta segunda (22), no CT Morada dos Quero-Queros, em Alvorada, o técnico Roger Machado tentará encaixar um trio ofensivo com Alan Patrick, Valencia e Borré.