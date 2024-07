A estreia de Roger Machado por si só não foi o suficiente para o Inter mudar seu momento no Brasileirão. Verdade que enfrentou o líder da competição, fora de casa e com nove ausências. Mas o fato é que, com o 1 a 0 sofrido para o Botafogo, no Nilton Santos, o time estaciona na tabela e está há cinco jogos sem vencer pela competição. Na terça, precisa mudar isso na Copa Sul-Americana, sob pena de ser eliminado precocemente.