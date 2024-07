Derrota para Botafogo mostra que Roger Machado terá muito trabalho no Inter

Roger Machado pouco pôde fazer na estreia no comando técnico do Inter na noite deste sábado (20). Não havia como ser diferente. Encarar o líder, em sua casa, era uma tarefa árdua. O novo treinador colorado teve pouco tempo para trabalhar com o elenco. E a situação não vai mudar em relação a terça-feira (23) contra o Rosario Central no Beira-Rio.