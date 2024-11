A boa fase do Inter parece longe de acabar. Nesta quinta-feira (21), o Colorado venceu o Vasco por 1 a 0 e chegou à 15ª partida de invencibilidade no Brasileirão. Com presença na Libertadores já garantida, agora o time de Roger Machado quer a vaga direta para a fase de grupos da competição sul-americana.