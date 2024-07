Inter perde para o Rosario Central e fica em desvantagem no playoff da Sul-Americana

Sem técnico, eliminado da Copa do Brasil e agora ameaçado também na Copa Sul-Americana. A sétima partida seguida sem vitória do Inter foi uma derrota para o Rosario Central na partida de ida dos playoffs da competição continental. O 1 a 0 dos argentinos teve a assinatura de Campaz, ex-Grêmio. Com o resultado, o time gaúcho terá de vencer por dois gols de diferença no tempo normal, no jogo de volta, para avançar às oitavas de final. Se ganhar por um, leva a pênaltis. Qualquer outro resultado elimina os colorados. A partida decisiva é na próxima terça-feira (23), no Beira-Rio. Enquanto isso, a direção tenta confirmar a contratação de Roger Machado para comandar a equipe.