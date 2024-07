Casamata vermelha Notícia

Cotado no Inter, Roger Machado afirma: "Me sinto feliz no Juventude, mas o futebol é dinâmico"

Treinador falou após empate do Juventude com o Atlético-MG; ele é o favorito para assumir a casamata colorada. Ideia é tê-lo no comando diante do Botafogo, no sábado

16/07/2024 - 22h06min Atualizada em 16/07/2024 - 22h51min