O confronto na Argentina, em Rosario, contra o Rosario Central, ganhou ares de decisão para o Inter. A eliminação na Copa do Brasil para o Juventude e a distância para os líderes do Brasileirão fazem o Colorado apostar no torneio continental como chance da conquista de um título em 2024. Além disso, pelas dificuldades nos contatos prévios, o clube espera o duelo desta noite para avançar de vez no nome do treinador da equipe.