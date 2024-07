O Inter perdeu para o Rosario Central por 1 a 0 na noite desta terça-feira (16) pelos playoffs das oitavas de final da Copa Sul-Americana. No jogo de ida, no Gigante Arroyito, Campaz fez o gol da vitória argentina. A partida de volta será na próxima terça-feira (23), às 21h30min, no Beira-Rio.