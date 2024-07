O gol do Rosario Central nesta terça-feira (16) foi o retrato do Inter nos últimos jogos. Rômulo foi “mole” na bola, caiu e, do chão, assistiu ao gol de Campaz. Enquanto isso, nosso camisa 10 esteve irreconhecível, de novo. Sem sangue, sem envolvimento, como quase todos colegas.