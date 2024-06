Moral elevada Notícia

Vitória no clássico aumenta a confiança do Inter

Triunfo no Gre-Nal deixou ambiente do Colorado mais tranquilo. Coudet ressaltou que torcedores devem desfrutar o momento e elogiou entrega dos jogadores. No entanto, diante da sequência de jogos, treinador alertou que calendário apertado representará manutenção do rodízio de atletas

24/06/2024 - 05h00min Atualizada em 24/06/2024 - 08h55min