Inter pode ser denunciado por arremessos de sinalizadores no Gre-Nal 442

O Inter poderá ser denunciado pela procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por conta dos sinalizadores que foram acesos por parte dos seus torcedores nas arquibancadas do Estádio Couto Pereira, na vitória contra o Grêmio no clássico 442. Essa atitude foi citada em súmula pelo árbitro Ramon Abatti Abel, Fifa de Santa Catarina, que também relatou o arremesso dos sinalizadores em uma área próxima de onde os jogadores reservas do Grêmio realizavam o trabalho de aquecimento. A punição imposta ao clube pode ir de multa a até dez jogos sem o mando de campo.