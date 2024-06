O Gre-Nal 442 tem na súmula o nome Gustavo Martins como o responsável por ter marcado contra o gol que deu a vitória ao Inter. Vitão, que fez o cabeceio antes do desvio do zagueiro gremista, minimizou essa dúvida sobre sua autoria do gol. Na zona mista do Estádio Couto Pereira, ele ressaltou que o importante neste sábado (22) era superar o Grêmio e conquistar os três pontos.