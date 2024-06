No Gre-Nal 442, disputado no Couto Pereira, em Curitiba, o Inter levou a melhor. Neste sábado (22), o Colorado chegou à vitória, por 1 a 0, com gol contra do zagueiro Gustavo Martins. Com o resultado, o time de Eduardo Coudet subiu para o G-6 e afundou o rival na zona de rebaixamento.