Após vitória no Gre-Nal, Coudet vai precisar mexer no sistema defensivo do Inter

Para o próximo compromisso do Inter no Brasileirão, o técnico Eduardo Coudet já sabe que não contará com dois importantes jogadores do sistema defensivo. Bustos e Fernando levaram o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Grêmio e não enfrentam o Atlético-MG, na quarta-feira (26), em Criciúma. A partir desta segunda-feira (24), no CT de Alvorada, o treinador argentino vai começar a trabalhar os substitutos para a dupla de suspensos. Alan Patrick e Wesley serão reavaliados. Opção para o ataque, Lucca não deverá ser relacionado.