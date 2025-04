Número de mortos após terremoto em Mianmar supera 3 mil

O número de pessoas mortas no terremoto que atingiu Mianmar em 28 de março superou a marca de 3 mil, segundo o balanço divulgado nesta quinta-feira (3) pela junta militar. O porta-voz Zaw Min Tun declarou que 3.085 pessoas morreram , 341 estão desaparecidas e 4.715 ficaram feridas no tremor de magnitude 7,7 que atingiu o país.

— Prosseguimos com as operações de busca e resgate. Expressamos nossa gratidão à comunidade internacional e às equipes médicas por seu trabalho incansável — afirmou.

Na quarta-feira (2), dois homens foram resgatados com vida após ficar cinco dias sob os escombros de um hotel na capital de Mianmar e um terceiro, de uma pousada em outra cidade.

Novos resgates

Na capital de Mianmar, Naypyidaw, uma equipe de resgate turca e local utilizou uma câmera endoscópica para localizar Naing Lin Tun, 26 anos, em um andar inferior do hotel danificado onde ele trabalhava. Eles o retiraram cuidadosamente através de um buraco aberto com uma britadeira e o colocaram em uma maca quase 108 horas após ele ter ficado preso.

Sem camisa e coberto de poeira, ele parecia fraco, mas consciente, em um vídeo divulgado pelo Corpo de Bombeiros local, enquanto recebia soro intravenoso antes de ser levado para atendimento. A emissora estatal MRTV informou mais tarde que outro homem foi resgatado do mesmo prédio mais de 121 horas após o terremoto . Ambos têm 26 anos.

Outro homem, identificado como Tin Maung Htwe, foi resgatado por equipes da Malásia e de Mianmar de uma pousada desmoronada no município de Sagaing, próximo ao epicentro do terremoto, perto da segunda maior cidade do país, Mandalay.