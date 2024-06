Uma das novidades do Inter para a partida contra o Real Tomayapo, nesta terça-feira (4), estará no gol. A partida contra os bolivianos deve marcar a estreia do goleiro Fabrício. Contratado em abril, após destaque com a camisa do Nova Iguaçu, o atleta de 38 anos ainda não foi utilizado por Eduardo Coudet. Agora, com a saída de Rochet para defender a seleção uruguaia na Copa América, a expectativa é de que Fabrício ganhe sequência. Titular em boa parte do Gauchão, Anthoni é outra opção para o setor.