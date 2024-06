Com a vitória no sábado (1º), na retomada do Brasileirão, o Inter chegou a 10 pontos e terminou a 7ª rodada no oitavo lugar, subindo duas posições. A pontuação é a mesma de Cruzeiro, Atlético-MG e Fortaleza. O Colorado está dois pontos distante do Bragantino, sexto colocado e que garante vaga para a pré-Libertadores, e a quatro do líder Flamengo. Na atual colocação, o Colorado garante vaga na Sul-Americana do próximo ano.