Depois da retomada no Brasileirão com vitória sobre o Cuiabá, por 1 a 0, o Inter vira o foco para a Sul-Americana. Serão dois jogos em sequência, contra Real Tomayapo, na terça-feira (4), e diante do Delfín, no sábado (8). O primeiro duelo será disputado na Bolívia, enquanto o segundo ocorrerá no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, por conta do impedimento momentâneo do Beira-Rio.