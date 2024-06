Após vencer o Cuiabá, na retomada do Brasileirão, com vitória por 1 a 0 neste sábado à noite (1º), o Inter já começa a projetar o confronto com o Real Tomayapo-BOL pela Sul-Americana. A delegação Colorada deixou o Mato Grosso na manhã deste domingo (2), quando retornou para Itu, interior de São Paulo, onde o técnico Eduardo Coudet terá pouco tempo de preparação para a partida na Bolívia. Serão apenas duas atividades antes do jogo. Uma das missões será escolher os substitutos dos selecionáveis Valencia, Rochet e Borré.