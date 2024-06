O Inter confirmou nesta sexta-feira (31) que o goleiro Sérgio Rochet e os atacantes Enner Valencia e Rafael Borré irão se apresentar para as seleções uruguaia, equatoriana e colombiana, respectivamente, após a partida diante do Cuiabá, neste sábado (1°). Os jogadores cumprirão o período de amistosos e, depois, seguem com os grupos para a Copa América, nos Estados Unidos.