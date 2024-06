O Inter viaja nesta sexta-feira (31) para Cuiabá onde, no sábado (1º), enfrentará o time da casa na retomada do Brasileirão. Após 11 dias treinando em Itu, e com um jogo disputado em Barueri, o time parte para um bate-volta antes de viajar à Bolívia para o confronto com o Real Tomayapo, pela Copa Sul-Americana. Serão mais de 7,5 mil quilômetros em seis dias.