Sem a presença da imprensa, o técnico Eduardo Coudet comandou, na manhã desta sexta (31), o último treino do Inter antes da viagem para Cuiabá. Neste sábado, no Mato Grosso, será a retomada do Brasileirão para o Colorado. A tendência é de que a base do time titular seja mantida. Mas o técnico ainda mantém dúvidas na lateral esquerda e no meio-campo.