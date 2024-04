O desperdício de oportunidades voltou à pauta do Inter. As chances perdidas contra o Belgrano, especialmente as de Borré, pesaram para o time empatar na estreia da Copa Sul-Americana. O resultado poderia ter sido diferente caso o colombiano estivesse com a pontaria calibrada. Mas os números mostram que não é bem assim a história de que o time cria, cria, cria e perde, perde, perde.