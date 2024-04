O Inter estreou na Copa Sul-Americana com empate por 0 a 0 diante do Belgrano, em Córdoba, na Argentina. O time colorado, assim, somou o primeiro ponto e espera pelo confronto entre Real Tomayapo e Delfín na quinta-feira (4) para saber como terminará a primeira rodada do Grupo C do torneio. GZH aponta três motivos que explicam o empate sem gols na Argentina.