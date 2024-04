O Inter que empatou em 0 a 0 com o Belgrano, na estreia pela Sul-Americana, na terça-feira (2), contou com quatro novidades em relação à equipe titular que foi eliminada no Gauchão. O técnico Eduardo Coudet promoveu mudanças em todos os setores. Desta forma, Fernando, Thiago Maia, Bruno Gomes e Borré começaram a partida em Córdoba nas vagas de Mercado, Aránguiz, Bruno Henrique e Lucca, respectivamente.