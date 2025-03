Julgamento de Quinteros, Jemerson e dirigentes de Grêmio e Inter é adiado pelo TJD-RS

Quinteros poderá estar na casamata no Gre-Nal decisivo. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-RS) aceitou o pedido do Grêmio e adiou o julgamento do técnico Gustavo Quinteros, do zagueiro Jemerson e de dirigentes do Tricolor e do Inter.

A solicitação do departamento jurídico da equipe gremista foi deferida pelo Tribunal para garantir a defesa presencial dos denunciados.

Uma nova será confirmada pelo TJD em breve. A tendência é que ele ocorra após a decisão do Gauchão. Portanto, todos poderão estar presentes no duelo no Beira-Rio, no domingo (16).

"Ampla defesa"

Pela viagem para São João Del Rei-MG, onde o Grêmio enfrentará o Athletic, pela Copa do Brasil, os envolvidos não poderiam estar presentes no julgamento, antes marcado para esta terça (11), às 17h.

O clube pediu o adiamento para garantir o "direito constitucional da ampla defesa, dos denunciados se autodefenderem e resistirem a uma pretensão punitiva".

Possível suspensão

Gustavo Quinteros responderá pelos artigos artigos 258-B (invadir local destinado à equipe de arbitragem, ou o local da partida, prova ou equivalente, durante sua realização, inclusive no intervalo regulamentar) e 254-A (praticar agressão física durante a partida, prova ou equivalente) do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD).

Pelo artigo 258-B, Quinteros pode pegar entre um e três jogos de gancho. Pelo 254-A a pena vai de suspensão de quatro a 12 partidas.

Na partida da Arena, ele cumpriu suspensão automática e não ficou na casamata. Com a tendência de marcação do julgamento para uma data após o encerramento do Gauchão, o treinador estará no Beira-Rio.

Durante a confusão, Quinteros acerta a boca do atacante Ênio, do Juventude, com o antebraço. Na sequência, é empurrado pelo lateral Reginaldo. Os dois foram expulsos.

Jemerson e dirigentes

O zagueiro Jemerson é no mesmo processo por sua expulsão no primeiro tempo da partida do último sábado. Ele responderá pelo artigo 250 (praticar ato desleal ou hostil durante a partida, prova ou equivalente). A suspensão varia entre uma e três partidas.

Jemerson durante lance contra o Juventude. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Além dele, três dirigentes gremistas do clube também foram denunciados pela Procuradoria. O presidente Alberto Guerra, o vice de futebol Alexandre Rossato e o diretor de futebol Guto Peixoto serão julgados por declarações dadas nos últimos dias.

O trio responderá pelo artigo 243-F (ofender alguém em sua honra, por fato relacionado diretamente ao desporto).

Dirigentes do Inter

Também foram denunciados, pelos mesmos motivos, o vice de futebol do Inter José Olavo Bisol e o diretor técnico D'Alessandro.

A pena é de multa entre R$ 100,00 e R$ 100 mil reais, e suspensão das atividades por um período de 15 a 90 dias.

D'Alessandro durante entrevista. Bruno Flores / Agência RBS

TJD se manifesta

Na manhã desta quinta-feira (13), o Tribunal de Justiça Desportiva se manifestou. Em nota, assinada pelo presidente do TJD, Airton Ruschel, o tribunal fala sobre as decisões recentes.

Confira na íntegra:

Primeiramente, cumpre-nos repisar que todas as deliberações emanadas deste Tribunal o são com base na Constituição Federal e no Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Se na Carta Magna estão as peças basilares do bom Direito, no CBJD estão as leis esportivas, regulando prazos, atividades, competências, impedimentos, permissões, etc.

Desta forma, respeitando a liberdade de expressão, princípio basilar de um Estado Democrático de Direito, não temos dificuldade em conviver com o contraditório, em como a discordância de opinião, respeitado os limites de urbanidade que devem nortear as relações. Já seus possíveis excessos, se houver, devem ser examinados no foro adequado.

Portanto, reitera essa Presidência, publicamente, sua confiança e solidariedade aos 43 auditores que compõem este Tribunal, os quais possuem reconhecido saber jurídico e conduta ilibada, expressando pessoalmente sua admiração pela excelência do trabalho apresentado até a presente data.

Por último, é importante ressaltar que não podemos perder de vista que os principais atores das competições por nós examinadas são os atletas, os clubes e, por extensão, seus torcedores.