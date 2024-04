São três jogos seguidos sem vitória na temporada, além de uma eliminação dolorida na semifinal do Gauchão 2024. O último resultado, 0 a 0 contra o Belgrano pela Copa Sul-Americana, em Córdoba, escancarou a falta de gols do Colorado. No entanto, para o técnico Eduardo Coudet, voltar a ganhar é uma prioridade para as coisas começarem a se organizar.