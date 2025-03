Inter trabalha para renovar com dois titulares após a final do Gauchão

Fernando é aponado como uma das lideranças da equipe Saimon Bianchini / Agência RBS

A partir desta terça-feira, no CT Parque Gigante, o Inter começa a se preparar para confirmar o título do Gauchão de 2025. Enquanto isso, nos bastidores, após a definição do estadual, o clube deverá começar a resolver questões contratuais. Dois titulares possuem cenários distintos com contratos relativamente curtos com o Colorado: Fernando e Vitinho.

O meio-campista, que completa 38 anos em julho, já foi procurado para renovar o vínculo. A duração atual tem validade até dezembro. Porém, o acordo entre as partes é que a decisão será tomada futuramente pelo foco na conquista do título.

Fernando avalia se continuará a carreira ou vai pendurar as chuteiras. A decisão ainda poderá ser tomada mais adiante, com o andamento da temporada. Natural de Goiás, ele tem vínculo afetivo com o Vila Nova, que está na Série B, mas já ocupa um posto de liderança de vestiário e identificação com o Inter. Há otimismo numa eventual permanência.

Em paralelo, o atacante Vitinho, que assumiu a vaga na equipe depois da lesão de Wesley e saída de Wanderson, tem contrato até 30 de junho. Ele pertence ao Dínamo de Kiev, da Ucrânia, e vive impasse em virtude da normativa da Fifa para jogadores impactados pela guerra no leste europeu. Assim, o clube espera uma nova decisão, mas já analisa abrir tratativas para adquirir em definitivo o atleta.

O ponta completa 26 anos no próximo mês e já tem cinco gols em 11 duelos com a camisa colorada. Revelado pelo Athletico-PR, ele também vestiu a camisa do Bragantino.

A decisão de aguardar a final do Gauchão é para não atrapalhar o foco no título estadual e também para aproveitar o hiato sem partidas até o começo do Brasileirão. A partida inaugural do torneio nacional está marcada para 29 de março, no Maracanã, contra o Flamengo.