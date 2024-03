Desejo antigo do Inter, o volante Thiago Maia foi apresentado oficialmente na tarde desta segunda-feira (11). Ele recebeu das mãos dos dirigentes colorados a camisa número 29. O atleta tem condições legais para estrear na quinta-feira (13) contra o Nova Iguaçu, pela Copa do Brasil. No Gauchão, Maia não poderá ser utilizado pelo técnico do Eduardo Coudet.