O Inter recebeu o documento da CBF que autoriza a utilização dos novos contratados na Copa do Brasil. Assim, o time poderá contar com o atacante Rafael Borré e com o volante Thiago Maia contra o Nova Iguaçu, às 20h de quarta-feira, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Havia dúvida sobre essa possibilidade em razão do regulamento da competição.