Em um ano que tanto promete, a semana será de decisão no Inter. Começa na quarta-feira, quando enfrenta o Nova Iguaçu, pela segunda fase da Copa do Brasil, em jogo único marcado para o Estádio Mané Garrincha, em Brasília. No final de semana, visita o Juventude na partida de ida das semifinais do Gauchão. Dois compromissos para manter os colorados "ilusionados" com 2024. Um sentimento que aumentou ainda mais com o que falou Eduardo Coudet após a vitória por 3 a 0 sobre o São Luiz, no sábado.