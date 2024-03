Dois antigos titulares do Inter perderam espaço e devem deixar o clube nesta temporada. O volante Gabriel e o meia Carlos de Pena não foram relacionados para a partida contra o São Luiz, no sábado (9), e não participaram do trabalho no campo com os demais atletas, na manhã de domingo (10), no CT Parque Gigante. A tendência é de que a dupla também não seja relacionada para o próximo compromisso pela Copa do Brasil.