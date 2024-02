Não deu para chamar de treino porque o Inter levou o jogo a sério. Pela oitava rodada do Gauchão, a equipe colorada, treinada interinamente por Lucho González devido à suspensão de Coudet, atropelou o Brasil de Pelotas: abriu 3 a 0 no primeiro tempo, reduziu o ritmo no segundo e acabou levando um gol. Com o 3 a 1, o Colorado segue na liderança, agora com dois pontos acima do Grêmio, e garantiu classificação antecipada para as quartas de final. Gabriel Biteco (contra), Valencia e Alario marcaram para o time da casa, Marcinho descontou para os xavantes.