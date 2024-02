Entre as várias opções de Eduardo Coudet para escalar o time do Inter, uma delas mostra capacidades múltiplas para atuar no meio-campo. De primeiro volante, centralizado ou aberto pela direita, Bruno Henrique é um dos personagens da campanha que coloca o Inter na liderança isolada do Gauchão. Diante da versatilidade do jogador, será difícil tirá-lo do time.