O Inter venceu mais uma partida no Gauchão. Pela oitava rodada da competição estadual, o time do Beira-Rio bateu o Brasil-Pel por 3 a 1 nesta quarta-feira (14). Com o resultado, o Colorado segue na liderança, agora com dois pontos acima do Grêmio. Gabriel Biteco (contra), Valencia e Alario marcaram para o time da casa, Marcinho descontou para os Xavantes.