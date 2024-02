Uma vitória confirmada no primeiro tempo no Estádio Beira-Rio. O Inter ganhou do Brasil de Pelotas por 3 a 1 e segue na liderança do Gauchão 2024. O Colorado venceu pela quarta vez seguida na competição, com gols de Gabriel Biteco (contra) Valencia e Alario — o argentino marcou pela primeira vez com a camisa colorada.