A eliminação para o Juventude não estava no planejamento do Inter. Sem poder disputar as finais do Gauchão, agendadas para os dois próximos sábados (30 e 6), o Colorado terá de mudar a rota. Se a ideia era poupar titulares na estreia da Copa Sul-Americana, agora o técnico Eduardo Coudet escalará força máxima contra o Belgrano, na Argentina.