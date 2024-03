Com a eliminação nas semifinais do Gauchão, o Inter terá pela frente em 2024 mais três competições: Brasileirão, Sul-Americana e Copa do Brasil. O Colorado foi superado pelo Juventude nas penalidades na noite da última segunda-feira (25) depois do empate em 1 a 1 no tempo normal, repetindo o resultado da partida no Alfredo Jaconi.