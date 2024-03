Pelos próximos anos, quando a eliminação do Inter no Gauchão 2024 for citada, dois lances serão lembrados: a expulsão do meia Mauricio e o pênalti desperdiçado pelo zagueiro Robert Renan, que tentou dar uma "cavadinha" contra o goleiro do Juventude. As ações de ambos foram tão capitais que geraram o comentário do capitão colorado Alan Patrick em entrevista na zona mista do Beira-Rio.